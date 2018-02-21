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Samsun’da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonu: 20 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 13:17 | Son Güncelleme

Samsun’da yasa dışı bahis oynatanlar ile bahis oynayanlara para veren tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlar ve bahis oynatanlara para veren tefecilere yönelik bu sabah 27 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun’da yasa dışı bahis oynatanlar ile bahis oynayanlara para veren tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlar ve bahis oynatanlara para veren tefecilere yönelik bu sabah 27 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 20 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte dijital envanterler ve paralar ele geçirildi.
Bahis oynayan bir kişinin daha önce borçlandığı ve intihar ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan 20 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun’da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonu: 20 gözaltı

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Samsun’da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonu: 20 gözaltı

Samsun’da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonu: 20 gözaltı
2 / 7

Samsun’da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonu: 20 gözaltı

Samsun’da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonu: 20 gözaltı
3 / 7

Samsun’da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonu: 20 gözaltı

Samsun’da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonu: 20 gözaltı
4 / 7

Samsun’da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonu: 20 gözaltı

Samsun’da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonu: 20 gözaltı
5 / 7

Samsun’da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonu: 20 gözaltı

Samsun’da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonu: 20 gözaltı
6 / 7

Samsun’da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonu: 20 gözaltı

Samsun’da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonu: 20 gözaltı
7 / 7

Samsun’da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonu: 20 gözaltı

Samsun’da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonu: 20 gözaltı
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