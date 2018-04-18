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Samsun’da zehir tacirlerine darbe: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 11:19 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Samsun’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Şehir merkezinde yürütülen planlı çalışmalar sonucunda takibe alınan şüpheliler, tek tek gözaltına alındı.
Şüphelilerden çok sayıda paketler halinde 351,83 gram bonzai, 9 adet ’Lyrica’ hap ele geçirildi.

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