Samsun’da Zeytin Dalı Harekatı’na karşı paylaşımla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na karşı sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak terör propagandası yapıp Cumhurbaşkanı hakaret ile ilgili başlattıkları soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak başlatılan bu operasyona karşı sosyal medya sitelerinden terör propagandası ve Cumhurbaşkanına hakaret suçu şeklinde paylaşımlar yapılabileceği ihtimali doğrultusunda sosyal medya sitelerinde yapılan araştırmalarda Zeytindalı Harekatı’na karşı paylaşımların ve Cumhurbaşkanına yönelik hakaretlerin bulunduğunu tespit etti. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda bugün sabaha karşı saat 06.00 sıralarında 7 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun’da 6, Alaçam ilçesinde ise 1 kişi olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Halkın Demokratik Partisi (HDP) Samsun İl Yöneltim Kurulu Üyeleri Zeki A. ve Seçkin K., HDP Alaçam İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Haluk A. ile Yavuz Ö., Murat Ç., Güner K. ve Muammer K. gözaltına alındılar. Gözaltına alınan 7 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldüler. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.