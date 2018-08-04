HABER

Samsun’da zincirleme kaza: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 07:54 | Son Güncelleme

 SAMSUN’da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1’i ağır, 6 kişi yaralandı.

Samsun’da zincirleme kaza: 6 yaralı

Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1’i ağır, 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Türkiş kavşağında meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu belirtilen ve makas attığı öne sürülen otomobil, bulvara çıkan bir başka araca çarptı. Otomobil, otobüs durağına çarpıp takla attıktan sonra, orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Arkadan gelen 4 araç da kazaya karıştı. 6 aracın karıştığı kazada 1’i ağır, 6 kişi yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılardan 1’i Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, diğerleri de özel bir hastaneye götürüldü.
Kazaya karışan 55 BE 227, 55 TH 800, 34 HJ 414, 55 AAY 531 ve 61 JB 407 plakalı araçlar büyük hasar gördü.

FOTOĞRAFLI

Samsun’da zincirleme kaza: 6 yaralıSamsun’da zincirleme kaza: 6 yaralıSamsun’da zincirleme kaza: 6 yaralıSamsun’da zincirleme kaza: 6 yaralı

PARTNERUtanmadın mı bu pozu paylaşmayaUtanmadın mı bu pozu paylaşmaya
Çorum'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 13 yaralıÇorum'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 13 yaralı
Gece yarısı Ankara'yı karıştıran olay! Pompalı tüfekle cinsel organına ateş etti!Gece yarısı Ankara'yı karıştıran olay! Pompalı tüfekle cinsel organına ateş etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Yüksekova'da PKK'lı teröristlerden polise saldırı!

Yüksekova'da PKK'lı teröristlerden polise saldırı!

ABD ve Türkiye arasında Rahip Brunson ile patlayan krizin perde arkası çözüldü!

ABD ve Türkiye arasında Rahip Brunson ile patlayan krizin perde arkası çözüldü!

Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gece yarısı Ankara'yı karıştıran olay! Pompalı tüfekle cinsel organına ateş etti!

Gece yarısı Ankara'yı karıştıran olay! Pompalı tüfekle cinsel organına ateş etti!

Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!

Balıkesir'de evden kaçan kızları fotoğraflarını çekip fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı! 8 kişi tutuklandı!

Balıkesir'de evden kaçan kızları fotoğraflarını çekip fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı! 8 kişi tutuklandı!

Bursa'da gizemli ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu

Bursa'da gizemli ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu

Adıyaman'da hareketli dakikalar! Polise ateş açtı, sonra...

Adıyaman'da hareketli dakikalar! Polise ateş açtı, sonra...

Antalya'da korku dolu dakikalar! Kriz geçirip kendini eve kilitledi, polise zor anlar yaşattı

Antalya'da korku dolu dakikalar! Kriz geçirip kendini eve kilitledi, polise zor anlar yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.