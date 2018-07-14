HABER

Samsun'daki cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 10:38 | Son Güncelleme

SAMSUN'da 9 Temmuz günü 'park etme' yüzünden çıkan tartışmada polis memuru Adem Yıldız'ın 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaraladığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da 9 Temmuz günü 'park etme' yüzünden çıkan tartışmada polis memuru Adem Yıldız'ın 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de ağır yaraladığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Olay, 9 Temmuz günü saat 19.30 sıralarında İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. İlyasköy Polis Merkezi’nde görevli polis memuru Adem Yıldız ile işyeri sahibi Rasim Sabah (34) ve Fatih Ç. (36) arasında park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine darp edildiği iddia edilen polis memuru Adem Yıldız, tabancası ile Rasim Sabah ve Fatih Ç.'ye ateş etti. Rasim Sabah kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralı olan Fatih Ç.'nin ise tedavisinin halen devam ettiği belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınan Adem Yıldız ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın MOBESE kamerasınca da kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, Adem Yıldız.ın otomobilini park etmesi, Rasim Sabah’ın aracın kapısını açması, üç kişi arasında yaşanan arbede, Adem Yıldız’ın Rasim Sabah'ı vurma anı ve sonrasında yaşananlar yer aldı.

PARTNERKol kası uğruna sonunda bunu da yaptıKol kası uğruna sonunda bunu da yaptı
Samsun'daki cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktıSamsun'daki cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralıHafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Ankara-Konya karayolunda yolcu otobüsü yoldan çıktı: Yaralılar var

Ankara-Konya karayolunda yolcu otobüsü yoldan çıktı: Yaralılar var

İntizar ile Sinem Gedik'in ilişki yaşadıkları iddiasının ardından yapımcı Polat Yağcı'dan açıklama

İntizar ile Sinem Gedik'in ilişki yaşadıkları iddiasının ardından yapımcı Polat Yağcı'dan açıklama

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler

Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı

Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı

Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.