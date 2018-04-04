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Samsun'daki DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 15:34 | Son Güncelleme

7 KİŞİ SERBEST, 5 KİŞİYE ADLİ KONTROL Samsun'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'si savcılıkça, 6'sı çıkartıldığı mahkemece serbest bırakılırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 KİŞİ SERBEST, 5 KİŞİYE ADLİ KONTROL
Samsun'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'si savcılıkça, 6'sı çıkartıldığı mahkemece serbest bırakılırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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