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Samsun'daki DEAŞ operasyonunda 3 kişi serbest kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 16:56 | Son Güncelleme

SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, biri de mahkemede adli kontrol kaydıyla serbest kaldı.

Samsun'daki DEAŞ operasyonunda 3 kişi serbest kaldı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, biri de mahkemede adli kontrol kaydıyla serbest kaldı.
​İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde belirlenen adreslere yapılan baskında 1 Türk, 9'u Irak uyruklu, 10 kişi gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan Mohanad Jumaah Saleh S. ve Abdulrazzaq Adnan J. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Alaa Abdulhussein M.M. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kaydıyla serbest kaldı.

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