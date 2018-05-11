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Samsun'daki DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 16:07 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden, 3'ü Emniyet'ten, 4'ü ise 'adli kontrol'le mahkemeden serbest bırakıldı.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden, 3'ü Emniyet'ten, 4'ü ise 'adli kontrol'le mahkemeden serbest bırakıldı. 3 şüphelinin sorgusu ise sürüyor. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mayıs günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde belirlenen adreslere yapılan baskında, 1'i Türk, 9'u Irak uyruklu, 10 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 3 kişi Emniyet'ten serbest bırakılırken, adliye sevk edilen 1 Türk, 4 kişi adliye sevk edildi. 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlardan Türk şüpheli Ali K., adliye girişinde kendisini görüntülüyen basın mensuplarına,"Neyi çekiyorsunuz, Allah aşkına?Ben de gazeteciyim arkadaş ya Allah Allah" dedi. 3 şüphelinin Emniyet'teki sorgusu ise sürüyor.

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