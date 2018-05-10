Samsun'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi serbest

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, 2'si de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mayıs günü terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde belirlenen adreslere yapılan baskında 1'i Türk, 9'u Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Khanldoon Ahmed R.R., savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Hamad Abdullah N.N. ve Omar Younus Taha A. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kaydıyla serbest kaldı. Gözaltındaki 4 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrendildi.
Öte yandan operasyon kapsamında, daha önce 3 kişi serbest bırakılmıştı.
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