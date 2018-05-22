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Samsun'daki denetimlerde 35 gıda işletmesine ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2018 19:20 | Son Güncelleme

SAMSUN Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı, 2018 yılı Nisan ayı sonuna kadar 6 bin 549 gıda işletmesinin denetlendiğini, 35’ine 232 bin 590 TL idari para cezası kesildiğini açıkladı.

Samsun'daki denetimlerde 35 gıda işletmesine ceza

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı, 2018 yılı Nisan ayı sonuna kadar 6 bin 549 gıda işletmesinin denetlendiğini, 35’ine 232 bin 590 TL idari para cezası kesildiğini açıkladı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı, müdürlüklerinin Gıda ve Yem Şubesi'nce titizlikle yürütülen gıda denetim hizmetlerinin Ramazan ayı nedeniyle sıklıklaştırdığını ifade ederek, gıda denetimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. 2017 yılında 968 bin 572 TL idari para cezası kestiklerini belirten Kırmacı, şunları kaydetti:
"İl ve ilçe müdürlüklerimiz, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu doğrultusunda gıda işletmelerine yönelik gerek rutin olarak, gerekse ihbar ve şikayet üzerine denetim ve kontrolleri titizlikle yürütmeye Ramazan ayında da devam etmektedir. Öncelikle 2017 yılına baktığımızda, Samsun ili genelinde bulunan 11 bin 124 adet gıda işletmesinde 16 bin 533 denetim yapılmış ve 143 adet idari para cezası kararı karşılığında toplam 968 bin 572 TL idari para cezası uygulanmıştır. 2018 yılına geldiğimizde ise geride bıraktığımız Nisan ayı sonuna kadar 6 bin 549 gıda işletmesi denetlenmiştir. Bu denetimler neticesinde, 35 adet idari para cezası kararı karşılığında toplam 232 bin 590 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yapılan bu denetimlerde, 1032 adet gıda numunesi alınmıştır. Analizi yapılan gıda numunelerinden 916 adet numune gıda mevzuatına uygun bulunmuş, 20 adet numunenin analiz sonucu ise gıda mevzuatına aykırı bulunarak idari para cezası uygulanmıştır. 69 adet numunenin ise sonucu beklenmektedir."
Vatandaşlar tarafından 2018 yılı içerisinde ‘Alo 174 Gıda’ hattına yapılan ihbarlar neticesinde 259 bildirim alındığını ifade eden Kırmacı, "Yapılan denetimlerde olumsuzluk tespit edilmesi sonucunda 12 işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. Yılın ilk çeyreğindeki bu gıda denetim faaliyetleri, içinde bulunduğumuz Ramazan ayı nedeniyle, halkımızın sağlıklı gıda temini sağlamak için ilimiz genelinde başta pastaneler, fırınlar ve tatlıcılar olmak üzere, tüm gıda işletmelerinde sıkılaştırılarak devam etmektedir. Bu noktada bir kez daha Alo Gıda 174 aracılığıyla vatandaşlarımızdan ihbar ve geri dönüşleri beklediğimizi hatırlatmak isteriz. Çünkü sonuçta en iyi denetçi tüketicinin kendisidir" diye konuştu.

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Samsun'daki denetimlerde 35 gıda işletmesine cezaSamsun'daki denetimlerde 35 gıda işletmesine cezaSamsun'daki denetimlerde 35 gıda işletmesine cezaSamsun'daki denetimlerde 35 gıda işletmesine ceza

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