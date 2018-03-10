Samsun’daki torbacı operasyonunda gözaltı sayısı 15’e çıktı

Samsun merkezli İstanbul’un da aralarında bulunduğu sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 15’e çıkarken, 1 kilo 614 gram daha bonzai ele geçti.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik bir süredir devam eden planlı operasyonda Samsun merkezli İstanbul’un da aralarında bulunduğu çok sayıda adrese dün baskın düzenlenmiş, olayla ilgili 13 kişiyi gözaltına almıştı.
Ara yakalanmalarla birlikte 289,74 gr bonzai, 281 adet ecstasy, 552,7 gram esrar maddesi ile suçtan elde edilen bin 220 TL para ele geçirilmişti. Soruşturmayı derinleştiren Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltına alınan şahıslarla bağlantıları olduğu tespit edilen kişilere yönelik bu sabah Salıpazarı ilçesinde bulunan bir adresi operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 1 kilo 614 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Bu sabah 2 kişinin de gözaltına alınmasıyla operasyon kapsamında gözaltı sayısı 15’e çıkmış oldu.
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