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Samsun'daki trafik kazaları Mobese'de

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 12:53 | Son Güncelleme

SAMSUN’da 2017 yılının son 6 ayında meydana gelen trafik kazaları, Mobese kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’da 2017 yılının son 6 ayında meydana gelen trafik kazaları, Mobese kameralarına saniye saniye yansıdı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi'ndeki Mobese kameraları, Samsun’un çeşitli yerlerinde meydana gelen kazaları anbean kaydetti. Genellikle trafik ışıklarına uymamak, aceleci davranmak ve dalgınlık gibi nedenler yüzünden yaşanan kazalardan bazıları hasarla atlatılırken bazıları ise yaralanmalarla sonuçlandı.

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