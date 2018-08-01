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Samsun'daki uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 18:30 | Son Güncelleme

SAMSUN'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Samsun'daki uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da narkotik polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren çalışmalar sonucu, kağıda emdirilmiş toplam 2 bin 419 içimlik bonzai ele geçirdi. Anıl K., Mehdi A. ve Onurcan T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Onurcan T., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Anıl K. ve Mehdi A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Samsun'daki uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

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