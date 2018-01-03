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Samsunlu 'Ay' 1 milyon dolar!

YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 14:23 | Son Güncelleme 49 dakika önce

Samsun’da hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Cüre, 1 hafta önce doğan ve üzerinde "ay-yıldız" bulunan 'Ay' isimli buzağısını 1 milyon dolara satışa çıkardı.

Samsun’un Bafra ilçesinde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraşan 35 yaşındaki Nizamettin Cüre'ye ait 3 yaşındaki simental cinsi büyükbaş hayvan, üzerinde ay-yıldız bulunan buzağı doğurdu. Yaklaşık 70 kilo ağırlığında olan buzağı, derisinin üzerinde bulunan ay-yıldız şeklindeki desenler ile dünyaya geldi.

Yıllardır simental cinsi olan ineklerinin doğum yapmadığını ve bu nedenle kesme kararı aldıklarını dile getiren Nizamettin Cüre, ineklerinin gebe kaldığını ve 1 hafta önce de bir buzağı dünyaya getirdiğini dile getirdi.

Üzerinde ay-yıldız olması nedeniyle doğan buzağıya "Ay" ismini veren Cüre, “Bafra’da hayvancılık işiyle uğraşıyorum. Buzağının annesi uzun bir süre hamile kalamadı. Daha sonra kesme kararı aldım ancak daha sonra inanılmaz bir durumla karşılaştık. Gazi bir buzağı dünyaya getirdi. Hatta üzerinde ay-yıldız olan bir buzağı. Gördüğümde çok şaşırdım. Türkiye’de eşine çok nadir rastlanan bir durum. Sürpriz oldu bizim için. Taliplisi olursa buzağıyı satmayı düşünüyorum. Şu anda 1 milyon dolar fiyat koydum. Kendisini gelip görenler oldu. Şaşıranlar oldu. Buzağıyı satın almak isteyenler bile oldu ancak 1 milyon doları duyduklarında biraz pahalı geldi” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Buzağı Samsun Bafra Nizamettin Cüre

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
fiyatı duyanlara biraz pahalı mı gelmiş? ulan 1 milyon dolardan bahsediyorsun. ana avrat sövmediklerine dua et.
Bizim Bu Bazı İnsanlar Kendisi Para Eteğini Bilse Bile Satacak Cinsten :D
Yuruu anca gidersin.
Allah akıl fikir versin
möö diyip yanagından ısırasım gelıyor
bir öküze (büyüyünce olacak) 1 milyon dolar verecek öküz var mıdır?
bkz: Türkiye neden gelişemiyor ? sorusunun cevabı tam olarak bu haberde..
bu perhiz bu ne lahana turşusu 1 milyon dolarmış TL varken dolar niye arkadaş Kağıttan bildiri dağıtıp ağaçlar kesiliyor demek gibi..
yıldızı gördümde ay nerde birde sen milletle dağgamı geçiyorsun adam karnını zor doyuruyor.
salakmisin oğlum sen.bari 50000₺falan deseydin ????????
Oha 1 milyon dolar ne kadar ediyo biliyomusun sen denyo
Az istemiş bir milyar isteseydi ....:P
yerim o pembe burnunu senin ya dünya güzeli şey
helal olsun . tosun bu nasılsa kesilip et olacak.
HAYATINDA BİR MİLYON DOLAR GÖRMÜŞMÜ MERAK EDİYORUM
kilosu 20 tl.den alırım.
İsterse aktın kaplama doğsun, inek inektir.
1 milyon dolar. yok daha neler . milleti kazıklamaya çalışıyor
Ne oluyor ki ay yıldız olunca 1 milyon dolar istemiş,1 bin lira vermem millet iyice kafayı yedi..
belki satarsin o fiyata ...hayal kurmakta güzel. .bu buzagi altın mi sıcıyor..yoksa Petrol mu işiyor. .
ay yıldız falan çıktığı yok beyaz olan yerdeki tüyleri uzatmış joleyle kenarlara atmış ay yıldız diye ittirmeye çalışıyor.
birazcık pahalıymış gerçekten...
1 milyon dolar az olmuş kardeş sen onu 1 milyar dolar yap. Yahu nasıl insanlarımız var ya. Ulan adam üzerinde ay yıldız deseni var diye bu ineğe 1 milyon dolar mı verecek. 100 bin TL veren bulursan durma sat.
belki satarsin o fiyata ...hayal kurmakta güzel. .bu buzagi altın mi sıcıyor..yoksa Petrol mu işiyor. .
hemen paraya çevir :) hemde dolar........
dip boyası gelince fiyatı düşer..
insan vatanını temsil eden ayla yıldızı 1 milyon dolara satarmı hain misin savaş cıksa aynı seyi yapar para için
Kendisi etmez o paraları
buzağı bile milliyetçi doğarken besleyen in parayı dolar olarak belirtmesi büyük tezat :)
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