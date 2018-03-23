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Samsunlu şehit pilotu binlerce kişi ebediyete uğurladı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 17:41 | Son Güncelleme

16 savaş uçağının düşmesi sonucunda şehit olan pilot Üsteğmen Yasin Boy, gözyaşları içinde toprağa verildi.Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyü yakınlarında eğitim uçuşu sırasında dağlık alana düşen F-16 savaş uçağının pilotu Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy memleketi Samsun’da son yolculuğuna uğurlandı.

16 savaş uçağının düşmesi sonucunda şehit olan pilot Üsteğmen Yasin Boy, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyü yakınlarında eğitim uçuşu sırasında dağlık alana düşen F-16 savaş uçağının pilotu Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy memleketi Samsun’da son yolculuğuna uğurlandı. Üsteğmen için Samsun Büyük Cami’de ikindi namazını müteakip tören düzenlendi. Binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen cenaze töreninde şehit pilot Üsteğmen Yasin Boy için dualar edildi.
Yasin Boy’un acılı eşi Çağla Boy’un eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Anne Güllü Boy ve baba Ramazan Boy da evlatlarının tabutuna son kez dokundu. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehidin naaşı, Kıranköy Şehitliği’nde toprağa verildi.
Törene, Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, adli ve askeri erkan katıldı.

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