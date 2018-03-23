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Samsunlu şehit pilotun kardeşi konuştu: "Köylüleri kurtarmak için kendini feda etti"

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 16:44 | Son Güncelleme

Nevşehir’de eğitim uçuşu sırasında F-16 uçağının düşmesi sonucunda şehit olan Pilot Üsteğmen Yasin Boy’un kardeşi konuştu.

Samsunlu şehit pilotun kardeşi konuştu: "Köylüleri kurtarmak için kendini feda etti"

Nevşehir’de eğitim uçuşu sırasında F-16 uçağının düşmesi sonucunda şehit olan Pilot Üsteğmen Yasin Boy’un kardeşi konuştu. Kardeş Rasim Boy, Yasin Boy’un uçağın düştüğü sırada köylülerin üzerine düşmemesi için kahramanca mücadele ettiğini söyledi.
Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Ovaören köyü yakınlarında dağlık alana düşen F-16 savaş uçağının pilotu Hava Pilot Üsteğmen Yasin Boy’un şehit olurken büyük bir faciayı kahramanca önlediği ortaya çıktı. Samsunlu Şehit Üsteğmen Yasin Boy’un F-16 savaş uçağının köyün içerisine düşmemesi için uçağı dağa çarparak kendi canını feda ettiği ortaya çıktı.
Şehidin kardeşi Rasim Boy, İHA muhabirinin sorularına cevap vererek, "Kardeşim kendisini feda etti. O benim canım ciğerim ne diyeyim. Kendisini feda etti. Uçağı köylülerin üzerine düşürmemek için dağa çarpmış” dedi.

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