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Samsunlular çocuk istismarına tepki göstermek için yürüdü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 20:30 | Son Güncelleme

Samsunlular çocuk istismarına tepki göstermek için yürüdü

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) Samsunlular çocuk istismarına tepki göstermek için yürüdüSamsunlular çocuk istismarına tepki göstermek için yürüdüSamsunlular çocuk istismarına tepki göstermek için yürüdüSamsunlular çocuk istismarına tepki göstermek için yürüdü

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