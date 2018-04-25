Samsun’un 3 aylık yangın bilançosu

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, Samsun’da 3 ay içerisinde toplamda 341 yangın meydana geldiğini söyledi.

Samsun’da yaşanan yangın olayları hakkında genel değerlendirme yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, 2018 yılında şuana kadar, geçmiş yıllara oranla yangın olaylarının fazla yaşanmadığına dikkat çekti.

Zengin, “2018 yılında 2016 yılına oranla daha az olaylarla karşı karşıya kaldık. Özellikle her sene yılın Kasım aylarında ciddi şekilde orman yangınlarıyla karşılaşıyorduk. Geçtiğimiz yıl içerisinde bununla pek karşılaşmadık. Ocak ve Şubat aylarında ise çeşitli olaylar oluyordu. Ancak çok şükür ki bu yıl yaşanan olaylarda ciddi şekilde azalmalar gördük. Samsun’da 2018 yılının ilk 3 ayında il genelinde toplamda 341 yangın olayı meydana geldi. Bu yangınların 39 tanesi iş yeri yangınıdır. 140 tanesi ise konut yangınıdır. Bunun yanında 42 araç yangını gözlemledik, geri kalanı ise ot ve çöp yangınlarıdır. Biz bu mevsimlerde zaman zaman orman yangınlarından çok endişeliydik ancak bu yıl bu zamana kadar orman yangınlarıyla karşılaşmadık. Ciddi sayılabilecek büyük bir olayımız olmadı bu yıl. Tabii yaz geliyor. Biraz daha kuraklık olacaktır. Bu mevsimlerde anız yangınlarıyla sıkça karşılaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.