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Samsun'un en eski ve en sağlam minaresi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 13:39 | Son Güncelleme

SAMSUN'da 1869 yılındaki büyük yangın ile 1939'da Erzincan'da meydana gelen ve kenti de etkileyen depremden hasar görmeden çıkan İlkadım ilçesindeki Hançerli Camisi'nin minaresi, kentin en eski minaresi olarak varlığını koruyor.

Samsun'un en eski ve en sağlam minaresi

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da 1869 yılındaki büyük yangın ile 1939'da Erzincan'da meydana gelen ve kenti de etkileyen depremden hasar görmeden çıkan İlkadım ilçesindeki Hançerli Camisi'nin minaresi, kentin en eski minaresi olarak varlığını koruyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Samsun Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nca tescillenip birinci derece sit kapsamında koruma altına alınan, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Necip Bey Caddesi üzerinde yer alan Hançerli Camisii'nin minaresi, yıllara meydan okuyor.
1869'DAKİ BÜYÜK YANGININ TANIĞI
Samsun Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’ndan edinilen bilgilere göre; Hançerli Camisi, kentte 1869 yılında çıkan büyük yangında kullanılamaz hale gelen ilk caminin yerine Mehmet Reşit adında bir vatandaş tarafından Şahbazzâde diye tanınan Bafralı bir mimara yaptırıldı. Yangında, ilk caminin minaresi ise herhangi bir zarar görmedi. Kırbaç Ali adlı vakfın üzerine kaydı yapılan cami, daha sonra Mazbut Vakıflar bünyesine dahil edildi.
DEPREMDE DE AYAKTA KALDI
Hançerli Camisi ise 27 Aralık 1939 tarihinde Erzincan'da meydana gelen ve Samsun'u da etkileyen depremde tamamen yıkıldı. Minare, büyük yangının ardından depremde de ayakta kaldı. Minaresi dışında tamamen yıkılan caminin yerine 1973 yılında daha büyüğü inşa edildi. Sağlamlığı ile yıllara ve afetlere meydan okuyan minareye ise hiç dokunulmadı. Minarenin ilk günkü haliyle, bugüne kadar ulaşarak, kentin en eski minaresi olarak varlığını koruduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Samsun'un en eski ve en sağlam minaresiSamsun'un en eski ve en sağlam minaresiSamsun'un en eski ve en sağlam minaresiSamsun'un en eski ve en sağlam minaresi

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