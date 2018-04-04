San Francisco da bulunan YouTube merkezinde silahlı saldırı.

Kuzey California da bulunan YouTube merkezinde öğlen saatlerinde kimliği henüz açıklanmayan bir kadın tarafindan silahlı saldırı gerçekleşti.
En az 4 kişinin yaralandığı saldırıda, polis saldırganın kendini vurarak öldürdüğü açıkladı. Olayda başka bir hayat kaybına dair bilgi verilmedi.
Yaralılar Stanford saglik merkezinde ve Zuckerberg San Francisco Hastahanesinde tedavi altına alındı.
YouTube’unda sahibi olan Gogle’dan ayrıntılara dair bir açıklama gelmezken "yerkililer ile konu ile ilgili işbirliğini sürdürüyoruz" denildi.
Şehir yöneticisi Connie Jackson olay esnasında birçok yardım çağrısı aldıklarını belirtirken olay hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.
Beyaz Saray’dan da Başkan Donald Trump’in saldırı hakkında bilgilendirildigi açıklaması geldi.
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