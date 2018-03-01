'Sana öyle bir acı yaşatacağım ki' demiş... Dediğini yaptı

Sanık ile 2017 yılının eylül ayından itibaren ayrı yaşamaya başladıklarını anlatan anne Türkoğlu, boşanma davasını şiddet gördüğü gerekçesiyle kendisinin açtığını söyledi. Boşanma davalarının halen devam ettiğini belirten Türkoğlu, şunları anlattı: "Önce annemin evine yerleştim. Sanığın rahatsız etmesi sonucu dayımın Gazi Mahallesi'ndeki evine taşındım. Oğlum benimle kalıyordu. Aile Mahkemesi kararına göre her ayın ilk ile 3. hafta sonu oğlum Yiğitcan ile sanık arasında şahsi ilişki tesis edilmişti. Dolayısıyla olay tarihinde sanıkla görüşme dönemindeydi. Olaydan önceki bir tarihte oğlum sanığın yanındayken, oğluma yönelik tehditvari sözleri nedeniyle oğlum sanığın evinden kaçıp annemin evine gelmişti. Bununla ilgili emniyete müracaat ettim. Şiddet olmadığını söylemişlerdi. Oğlumun, 14 Eylül 2017'de sanığın evinde kaldığı gece ağabeyim beni aradı. Sanığın Whatsapp'tan görüntüler attığını, çocukla evde olduğunu ve bizi çağırdığını söyledi. Bunun üzerine ağabeyimle beraber arabaya bindik ve sanığın evine gittik."

Eve gitmeden önce polise de haber verdiklerini kaydeden anne Türkoğlu, "Sanıktan gelen görüntülerde kapı ve pencereler kapalı olduğu için zehirlenme ihtimaline karşın giriş kattaki ana vanayı kapattılar. Polisler sanığa kapıyı açmasını söylüyordu. Ben arabadaydım. Sonra sanığın beni çağırdığını söylemeleri üzerine eve girdim. İçeride yoğun bir gaz kokusu vardı. Pencereleri açıp havalandırmaya başladım. İçeride ben, oğlum, sanık ve bir komşumuz vardı. Sanık, tekrar birleşmemizi isteyen şeyler söylüyordu. Bense bunun mümkün olmayacağını söylüyordum. Oğlum gazdan etkilenmişti. Sanık kapıyı kapatmış, evden çıkmama izin vermiyordu. Bu sırada polisler kapının açılması için sanığı ikna etmeye çalışıyorlardı. Bu 15 dakikalık süre sonunda polisler zorla içeri girdi ve benimle oğlumu kurtardı" ifadelerini kullandı.

Sanığın, oğlu Yiğitcan'ı öldürdüğü olayı görmediğini ancak yine geçmiş bir zamanda sanığın kendisini arayarak, oğluyla beraber köprüden atlayacaklarını söylediğini kaydeden anne Türkoğlu, "Ağabeyime haber vermiştim. Ailecek olayın peşindeyken oğlum sağ salim eve gelmişti. Sanığın tüm bunları planlı yaptığını düşünüyorum. Oğlumu öldürdüğü olaydan yaklaşık 1,5 ay önce 'Sana öyle bir acı yaşatacağım ki bunu hiç unutmayacaksın' demişti. Şikayetçiyim. Davaya müdahil olma talebim de vardır." diye konuştu.