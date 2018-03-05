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İstanbul'da yüzlerce erkek sanal jigolo sitesi tuzağına düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 08:16 | Son Güncelleme

İlişki başına 7 bin lira para kazanacaksınız vaadiyle binlerce kişi internet üzerinden sanal jigolo sitesi tuzağına düştü. İstanbul'da Murat Ç. ve Eren Uğur G.'nin yönettiği jigolo sitesi ile ilişki başına 7 bin TL vaadiyle çok sayıda erkek dolandırıldı. Çetenin, kadınlarla ilişki kurup para kazanma hayali kuran erkeklerden önce abonelik için 900 ila 2 bin TL, müşteriyle buluşmak için bilet parası ve komisyon adı altında da 3-5 bin TL arasında para aldığı öğrenildi.

İstanbul'da yüzlerce erkek sanal jigolo sitesi tuzağına düştü

Sivas'ta yaşayan O. K., sanal jigolo sitesine üye olma vaadiyle 1350 TL dolandırıldığını belirterek polise şikayette bulundu.

Polis, O.K.'nın parayı İstanbul Şirinevler'deki bir banka şubesindeki hesaba yatırdığını tespit etti. Harekete geçen Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parayı Burcu Hilal K.'nın çektiğini belirledi.

Araştırmada, Murat Ç. ve Eren Uğur G.'nin yönettiği jigolo sitesi ile ilişki başına 7 bin TL vaadiyle erkeklerin siteye abone edildiği ve aylık en az 100 bin TL'lik vurgun yapıldığı tespit edildi.

Çetenin, kadınlarla ilişki kurup para kazanma hayali kuran erkeklerden önce abonelik için 900 ila 2 bin TL, müşteriyle buluşmak için bilet parası ve komisyon adı altında da 3-5 bin TL arasında para aldığı belirlendi.

MÜŞTERİ GİBİ ARADILAR

Çete üyesi kadınların siteye üye olan erkekleri müşteri gibi aradığı ve buluşma vaadinde bulundukları da tespit edildi. Farklı kentlerden 20'yi aşkın erkek mağdur şikayetçi olurken, hesap hareketlerinden dolandırıldıkları ortaya çıkan yüzlerce kişi ise şikayetçi olmak istemediklerini söyledi. (Habertürk)

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İstanbul'da yüzlerce erkek sanal jigolo sitesi tuzağına düştü

İstanbul'da yüzlerce erkek sanal jigolo sitesi tuzağına düştü

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Dolandırıcılık serbest hacı.Başka haber yap
Jigola? Hayır kelimenin yazılışını bilmediğinden midir nedir bazı yerlere jigolo bazı yerlere jigola yazmış. TDK'ya baksaydın bari. :D
çok iyi olmuş bu aç gözlü insanların nelere inandıklarını gösteriri.kolay ve zevkli iş ten para kazanmak istiyen zavallılar.
İnsanımız iş ve aş yokluğundan bu yollara yöneliyor. Bari biraz kafayı çalıştırsanız dolandırıcılık olduğunu anlardınız. Ter ve ayak kokusu olan göbekli türk erkeklerine kim 7000 tl verir hiç mi düşünmedin?
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