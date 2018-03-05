Sivas'ta yaşayan O. K., sanal jigolo sitesine üye olma vaadiyle 1350 TL dolandırıldığını belirterek polise şikayette bulundu.
Polis, O.K.'nın parayı İstanbul Şirinevler'deki bir banka şubesindeki hesaba yatırdığını tespit etti. Harekete geçen Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parayı Burcu Hilal K.'nın çektiğini belirledi.
Araştırmada, Murat Ç. ve Eren Uğur G.'nin yönettiği jigolo sitesi ile ilişki başına 7 bin TL vaadiyle erkeklerin siteye abone edildiği ve aylık en az 100 bin TL'lik vurgun yapıldığı tespit edildi.
Çetenin, kadınlarla ilişki kurup para kazanma hayali kuran erkeklerden önce abonelik için 900 ila 2 bin TL, müşteriyle buluşmak için bilet parası ve komisyon adı altında da 3-5 bin TL arasında para aldığı belirlendi.
MÜŞTERİ GİBİ ARADILAR
Çete üyesi kadınların siteye üye olan erkekleri müşteri gibi aradığı ve buluşma vaadinde bulundukları da tespit edildi. Farklı kentlerden 20'yi aşkın erkek mağdur şikayetçi olurken, hesap hareketlerinden dolandırıldıkları ortaya çıkan yüzlerce kişi ise şikayetçi olmak istemediklerini söyledi. (Habertürk)
İstanbul'da yüzlerce erkek sanal jigolo sitesi tuzağına düştü
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