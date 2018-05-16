Sanat Festivali'nde sahne gençlerin

İSTANBUL, (DHA) - NİZAMÜLMÜLK Kültür Sanat Sezonu, Esenler Sanat Evi (ESEV) öğrencilerinin düzenlediği birbirinden renkli etkinliklerle sona erdi. Esenler sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği “ESEV Sanat Festivali”, Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Festival birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

Konuşmanın ardından sahne alan Halk Oyunları Kursu öğrencileri, Diyarbakır yöresine ait halk oyunu gösterilerini sergilediler. Gitar Kursu öğrencileri Mikail Karakaya ve Muammer Tanyıldızı ise ESEV eğitmeni Furkan Kuşkaya ile birlikte gitar dinletisi sundu. Bağlama eğitmenleri Hüseyin Yazan ve Ömer Çelik'in öğrencileri ile birlikte sevilen türküleri seslendirdiği gecede, Edebiyat ve Şiir Atölyesi öğrencisi Nermin Asılsoy kendi yazdığı "Yüreğini Aç Sevdiğim" isimli şiiri seslendirdi.

İZLEYİCİLERDEN TAM NOT

Piyano Kursu öğrencilerinin resitaliyle devam eden gecede, Keman Kursu öğrencileri ve Ney Kursu öğrencileri de performanslarıyla alkış aldılar. Kemençe Kursu öğrencileri, Şan Atölyesi öğrencileri ve THM Korosu öğrencileri de yaptıkları gösterilerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.