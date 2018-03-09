Sanatçı Ferhat Tunç'un kız kardeşi hayatını kaybetti

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- SANATÇI Ferhat Tunç'un Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan kız kardeşi Nadire Yoslun, dün, evinde geçirdiği kalk krizi sonucu hayatını kaybetti.
Almanya'nın Frankfurt şehrinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Nadire Yoslun (46), evinde dün sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi. Çocukları tarafından hastaneye kaldırılan Yoslun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Nadire Yoslun'un ağabeyi sanatçı Ferhat Tunç ise kız kardeşinin ölümünü sosyal medya hesabında şu şekilde duyurdu:
'Hayatımın En Güzel Bacısını Kaybettim! Kız kardeşim, canımın yarısı Nadire, sabah saatlerinde Almanya'da yaşadığı evinde, ani bir kalp krizi sonucu, bu dünyayı ve bizi terk etti. Ölüm de bir gerçeğimiz. Kapımızı çalınca sözün hükmü kalmıyor. Arayıp acımızı paylaşan herkese teşekkür ederim.'
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