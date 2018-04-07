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Sanatçı Fulden Uras’ı ölümle tehdit ettiği iddia edilen kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 14:01 | Son Güncelleme

Sanatçı Fulden Uras’ı ölümle tehdit ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Sanatçı Fulden Uras’ı ölümle tehdit ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden zanlı emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kelebek hastalığına dikkat çekmek için sosyal sorumluk adına İstanbul’da bir dernek açan şarkıcı ve oyuncu Fulden Uras bir süre önce ölümle tehdit edilmeye başlandığını iddia ederek Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine başvurdu. Ölümle tehdit edildiğini belirten Uras, A.A. isimli şahıstan şikayetçi oldu. Bunun üzerine Gasp Büro Amirliği şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Uras’ın şikayetçi olduğu A.A.’nın da yine kelebek hastalığına ilişkin bir dernek başkanı olduğu ortaya çıktı. Çalışmalarını sürdüren ekipler A.A.’nın İstanbul’a geldiğini tespit ederek şüpheliyi Beşiktaş’ta gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

"360 tane çocuğa annelik yaparken, ölümle tehdit edilmek psikolojimi bozdu"
Kendisini ölümle tehdit eden şahsın yakalandığı haberi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Fulden Uras, "Üç yıldır tehdit ve harekete uğruyorum. Az bilinen bir hastalık olan kelebek hastalığı olan çocukların yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Maalesef tedavisi olmayan bir hastalık. Kendileri artık bu çocuklar üzerinden nasıl bir çıkarları, faaliyetleri varsa bana saldırmaya başladılar. Bunlar yaşanırken ben de adalete, emniyete sığındım. Gerekli şikayetleri yaptım. Şahıs da dün yakalandı. Adaletin kestiği parmak acımaz. Artık adli süreç başladı. Bu yaşananlardan çok etkilendim. Şu anda 360 tane çocuğun ablalığını, anneliğini yapıyorum. Biyolojik olarak anne değilim ancak bana annelik duygusu yaşatan hasta çocuklarım var. Vaktimizi değerli şeyler için harcamalıyız. Bunu yaparken tehdit edilmek bir insanın psikolojisini etkilerse o kadar etkilendim" dedi.

"Suç kaydı olan bir şahıs nasıl dernek başkanı olur’’
Suç kaydı olan bir şahsın dernek başkanlığı yapmasına da tepki gösteren Uras, "Sürekli mahkemeleri asılsız iddialarla oyalanıyor ve açtığı davalar takipsizlikle sonuçlanıyor. En son maddi ve manevi tazminat davası açmış. Eski eşi benden yardım istedi. Benden yardım isteyen birine neden yardım etmeyeyim. Bunla ilgili beni şikayet ediyor. Cezaevlerinde o kadar çok kalmış ki kanunları hakimlerden daha iyi biliyor. Bu adam bir suç makinesi. Yüz kızartıcı bu kadar suçu olan bir adam nasıl olur da Türkiye’de bir dernek kurar ve başkanlığını yönetir" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş’ta gözaltına alınan şüpheli A.A.’nın ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Adliyeye sevki sırasında kendisine komplo kurulduğunu belirten A.A, Uras’ın kelebek hastalarını kullanarak kendisini ortadan kaldırmaya çalıştığını iddia etti.

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