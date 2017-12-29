HABER

Sanayi sitesindeki deri atölyesinde yangın

YAŞAM HABERLERİ | 29.12.2017 15:48 | Son Güncelleme 15 dakika önce

İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL, (DHA) Zeytinburnu'nda, Demirciler Sanayi Sitesi'nde bir deri atölyesinde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.Yangın, saat 13.30 sıralarında Ambarlı'da bulunan Demirciler Sanayi Sitesi'nde, 3 katlı deri imalathanesinde çıktı. Binanın ikinci katında çıkan yangını, ilk olarak çalışanlar söndürmeye çalıştı. Yangının büyümesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredekiler yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Yanan işyerinde çalışanlar, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini söyledi. Yangın sırasında çevredeki yoğun dumanlar, çalışanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, yoğun dumanlar yükseliyor ve itfaiye kiplerinin yangına müdahale etmesi yer alıyor. Yangın nedeniyle işyerinde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Alper Potuk fena yakalandı

Alper Potuk fena yakalandı

Son dakika: Ankara'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Ankara'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Zeynep Kılıçdaroğlu’ndan ev mektubu

Zeynep Kılıçdaroğlu’ndan ev mektubu

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı

Abdullah Gül'den flaş hamle!

Abdullah Gül'den flaş hamle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lise öğrencisine tecavüz edip hamile bıraktı! Mahalle bakkalının iğrenç savunması!

Lise öğrencisine tecavüz edip hamile bıraktı! Mahalle bakkalının iğrenç savunması!

Kim bu Nimet Abla?

Kim bu Nimet Abla?

4 emniyet müdür, 4 asayiş müdür değişti cinayet çözülemedi

4 emniyet müdür, 4 asayiş müdür değişti cinayet çözülemedi

Eşcinsel çiftin isteğini reddetti, hayatının şokunu yaşadı

Eşcinsel çiftin isteğini reddetti, hayatının şokunu yaşadı

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu

Muğla'da tarlada bulunan cesedin katili çok şaşırttı!

Muğla'da tarlada bulunan cesedin katili çok şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.