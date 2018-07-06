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Sanayi sitesindeki yangın minibüse sıçradı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 16:41 | Son Güncelleme

 ERZİNCAN'da, Yeni Sanayi Sitesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, minibüse sıçradı.

Sanayi sitesindeki yangın minibüse sıçradı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN'da, Yeni Sanayi Sitesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, minibüse sıçradı. Alevler, itfaiye ekipleri ve esnafın müdahalesiyle söndürüldü.
Erzincan- Erzurum yolundaki Yeni Sanayi Sitesi'nde, öğle saatlerinde, plastik boruların depolandığı alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle park halindeki minibüse sıçradı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi. Esnafın ve itfaiye ekibinin müdahale ettiği sanayi sitesi ile minibüsteki alevler, kısa sürede söndürüldü. Minibüs yangın sonucu hurdaya döndü. Yeni Sanayi Sitesi'ndeki yangın, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Sanayi sitesindeki yangın minibüse sıçradıSanayi sitesindeki yangın minibüse sıçradıSanayi sitesindeki yangın minibüse sıçradı

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