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Sanayi sitesine fabrika değil kumarhane kurdular

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 15:41 | Son Güncelleme

Bursa’da jandarma ekipleri sanayi sitesinde kumarhaneye döndürülen atölyeye baskın yaptı.Kestel BESOB Sanayi Sitesi’nde kumar oynandığı ihbarını alan ekipler sanayi sitesi içerisindeki bir atölyeye baskın düzenledi.

Sanayi sitesine fabrika değil kumarhane kurdular

Bursa’da jandarma ekipleri sanayi sitesinde kumarhaneye döndürülen atölyeye baskın yaptı.
Kestel BESOB Sanayi Sitesi’nde kumar oynandığı ihbarını alan ekipler sanayi sitesi içerisindeki bir atölyeye baskın düzenledi. Kumarhaneye dönüştürülen atölyede kumar oynayan 44 kişi suç üstü yakalandı. Kumarhanede elektrikli kumar oynama makinesi ve çok sayıda tombala kağıtları ve kumar malzemeleri ele geçirildi. Kumar oynadığı tespit edilen 44 şahıs ve kumar oynatarak amacı dışında faaliyet gösteren iş yeri sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Sanayi sitesine fabrika değil kumarhane kurdular

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