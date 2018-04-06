IHAAW144517-ASA/06-04-2018

- Sancaktepe Aydos Ormanı’nda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, olay yerine söndürme helikopteri de çağrıldı.

06.04.2018 14:45:17 TSI

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