Sancaktepe’de iki aile kavgası sonrası ortalık karıştı

Olay, 20.00 sıralarında Sancaktepe Akpınar Mahallesi Hüner Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden komşu iki aile arasında geniş çaplı kavga çıktı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir kişiyi gözaltına almak isteyen ekiplere zorluk çıkarmaya başladı.
Bunun üzerine ekipler destek istedi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda zırhlı araç ve çevik kuvvet ekibi gönderildi. Grup taşlarla polis ekiplerine saldırmaya başlayınca polis ekipleri grubu dağıtmak için biber gazı kullandı.
Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı. Kavgaya karışan ve polis ekiplerine saldıran çok sayıda kişi de gözaltına alındı.
Çıkan kavga ve polise taş atanlar ile ilgili çalışma başlatıldı.
(İHA / DHA)
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