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Sancaktepe'de 4 yaşındaki Adem'in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüsü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 15:44 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'DE ara sokakta bisiklete binerken kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki Adem Örde'nin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı.

Sancaktepe'de 4 yaşındaki Adem'in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüsü

Cengiz ÇOBAN-İstanbul,(DHA)
SANCAKTEPE'DE ara sokakta bisiklete binerken kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki Adem Örde'nin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, küçük çocuğun 3 tekerlekli bisikletle sokakta gezmesi ardından park halindeki kamyonetin geri geri gelmesi ve çocuğu ezmesi görülüyor.

fotoğraflı

Sancaktepe'de 4 yaşındaki Adem'in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüsü

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