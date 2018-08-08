Sancaktepe'de 4 yaşındaki Adem'in hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüsü

Cengiz ÇOBAN-İstanbul,(DHA) SANCAKTEPE'DE ara sokakta bisiklete binerken kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki Adem Örde'nin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, küçük çocuğun 3 tekerlekli bisikletle sokakta gezmesi ardından park halindeki kamyonetin geri geri gelmesi ve çocuğu ezmesi görülüyor.
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