HABER

Sancaktepe'de cinayet... (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 01:21 | Son Güncelleme

SANCAKTPE'de boş bir arazide bir kişi, başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu., Abdurrahmangazi Mahallesi Adalet Caddesi üzerindeki boş bir arazide 23.00 sıralarında, başından silahla vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-SANCAKTPE'de boş bir arazide bir kişi, başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.,
Abdurrahmangazi Mahallesi Adalet Caddesi üzerindeki boş bir arazide 23.00 sıralarında, başından silahla vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. 25-30 yaşlarındaki kişinin üzerinden kimlik çıkmazken polis, cinayetle ilgili çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

PARTNERBiz o zamanlar Almanya'daydık!Biz o zamanlar Almanya'daydık!
Ödemişte tren otomobile çarptı: 2 yaralıÖdemişte tren otomobile çarptı: 2 yaralı
Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar ettiSosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süper Kupa, Galatasaray'ı yıkan Akhisarspor'un oldu

Süper Kupa, Galatasaray'ı yıkan Akhisarspor'un oldu

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Usta oyuncu Cüneyt Arkın hastaneye kaldırıldı!

Usta oyuncu Cüneyt Arkın hastaneye kaldırıldı!

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti

Sosyal medyada kırdıklarından özür dileyen avukat evinde intihar etti

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!

Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç

Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç

19 kiloluk obez kedi 'Taci' üzerinden hayvanseverlere önemli uyarı

19 kiloluk obez kedi 'Taci' üzerinden hayvanseverlere önemli uyarı

İstanbul Şile'de kaybolan 11 yaşındaki Berrak'tan acı haber geldi

İstanbul Şile'de kaybolan 11 yaşındaki Berrak'tan acı haber geldi

Türkiye'de bir tane vardı, çalındı! Doktor hırsızlara seslendi: Pazartesi iki hastam var...

Türkiye'de bir tane vardı, çalındı! Doktor hırsızlara seslendi: Pazartesi iki hastam var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.