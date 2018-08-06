Sancaktepe'de cinayet... (1)

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-SANCAKTPE'de boş bir arazide bir kişi, başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.,

Abdurrahmangazi Mahallesi Adalet Caddesi üzerindeki boş bir arazide 23.00 sıralarında, başından silahla vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. 25-30 yaşlarındaki kişinin üzerinden kimlik çıkmazken polis, cinayetle ilgili çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

