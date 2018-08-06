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Sancaktepe'de cinayet.

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 09:34 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de boş bir arazide bir kişi, başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-SANCAKTEPE'de boş bir arazide bir kişi, başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Abdurrahmangazi Mahallesi Adalet Caddesi üzerindeki boş bir arazide 23.00 sıralarında, başından silahla vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. 25-30 yaşlarındaki kişinin üzerinden kimlik çıkmazken polis, cinayetle ilgili çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, cinayetle ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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