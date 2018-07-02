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Sancaktepe'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2018 00:13 | Son Güncelleme

TEM otoyolu Sancaktepe mevkii yan yolda iki otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Sancaktepe'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-TEM otoyolu Sancaktepe mevkii yan yolda iki otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Sancaktepe Mevkii yan yolda meydana geldi. Çift yönlü yolda seyir haldeki 34 SD 3717 plakalı otomobil, karşı yönden galen 34 FJ 727 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlar içinde sıkışan yaralıları araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Sancaktepe'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralıSancaktepe'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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