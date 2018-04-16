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SANCAKTEPE'DE İŞ YERİ ALEV ALEV YANDI (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 16:50 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Sancaktepe inşaat malzemeleri satan bir işyeri çıkan yangında alev alev yandı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Sancaktepe inşaat malzemeleri satan bir işyeri çıkan yangında alev alev yandı.

Yangnı saat 14.10 sıralarında çıktı. Sancaktepe Osmangazi Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satan bir işyerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiyenin çalışması devam ediyor.

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