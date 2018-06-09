HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sancaktepe'de iş yeri yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 10:07 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'DE galericiler sitesinde bulunan bir işyerinde yangın çıktı.

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA) SANCAKTEPE'DE galericiler sitesinde bulunan bir işyerinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürülürken herhangi can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın saat 08.00 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan Otemer Galericiler sitesinde çıktı. Bodrum katındaki bir işyerinde çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle işyerini yoğun duman kapladı.Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Bakkalköy, Yakacık ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri sevkedildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler oksijen maskesi takarak bodrum kattaki yangına müdahale etti.Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken işyerinde maddi hasar meydana geldi.

PARTNERÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflarÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflar
Sahur vakti PKK operasyonu: 5 gözaltıSahur vakti PKK operasyonu: 5 gözaltı
Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktıEge Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç canlı yayında konuştu: Yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık

Bülent Arınç canlı yayında konuştu: Yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık

Devlet Bahçeli'nin AK Parti'ye yönelik sert sözlerinin nedeni belli oldu! İşte o isim

Devlet Bahçeli'nin AK Parti'ye yönelik sert sözlerinin nedeni belli oldu! İşte o isim

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

İlkay Gündoğan Alman taraftarlar tarafından ıslıklandı!

İlkay Gündoğan Alman taraftarlar tarafından ıslıklandı!

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Muharrem İnce: Seçilemezsem siyaseti bırakırım ama bir şartla...

Muharrem İnce: Seçilemezsem siyaseti bırakırım ama bir şartla...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı

Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı

Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz

Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz

Polis bu halde bastı! Ne olduğunu anlamadılar

Polis bu halde bastı! Ne olduğunu anlamadılar

Yer: Şanlıurfa'da! Şaşkına çeviren görüntü!

Yer: Şanlıurfa'da! Şaşkına çeviren görüntü!

17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!

17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!

Evde yüzlerce arıyla yaşıyor!

Evde yüzlerce arıyla yaşıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.