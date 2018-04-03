Sancaktepe’de konfeksiyon atölyesinde yangın çıktı. Kısa sürede binayı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.
Edinilen bilgilere göre, Merve Mahallesi Vekil Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katındaki konfeksiyon atölyesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, atölyede maddi hasar oluştu. İtfaiyenin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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