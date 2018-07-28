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Sancaktepe'de okulun duvarı çöktü-3

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 13:38 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA SANCAKTEPE'DE bir okulun istinat duvarı çöktü.  Olay saat 11.45 sıralarında meydana geldi.

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA
SANCAKTEPE'DE bir okulun istinat duvarı çöktü.
Olay saat 11.45 sıralarında meydana geldi. Mevlana Mahallesi Dik Sokak'ta bulunan Mevlana İlkokulun istinat duvarı henüz belinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis toprağın döküldüğü sokağı şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri de çöken toprağın altında kalan olup olmadığını öğrenmek için çalışma başlattı. Toprak kayması devam ederken ekiplerin çalışması devam ediyor.
Okulda okuyan bir öğrenci, "Duvar eğik duruyordu zaten. Biz de sese geldik" derken başka bir görgü tanığı ise, "Apartman sallandı. Yağmurda kimseyi görmedik. Gümbürtü koptu. Duvarlar aşağı düştü" diye konuştu.

PARTNERYok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...Yok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...
havadan fotoğraflar// Sancaktepe'de okul duvarı çöktühavadan fotoğraflar// Sancaktepe'de okul duvarı çöktü
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