Sancaktepe’de plastik boru deposu alev alev yandı

Sancaktepe’de bulunan plastik boru deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında plastik elektrik tesisatı malzemeleri alev alev yanarken, depoda maddi hasar meydana geldi.
Olay, Sancaktepe Battalgazi Caddesi’nde bulunan bir plastik boru fabrikasının depo bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı depoda bulunan plastik elektrik tesisatı malzemeleri biranda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Plastik malzemeler alev alev yanarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevler çevreye sıçramadan yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda maddi hasar meydana geldi.
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