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Sancaktepe’de plastik boru fabrikasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 14:56 | Son Güncelleme

Sancaktepe’de plastik boru fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sancaktepe’de plastik boru fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Olay, Sancaktepe Battalgazi Caddesi’nde bulunan bir plastik boru fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı plastiklerin bir anda alev almasıyla çıkan yangında gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.

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