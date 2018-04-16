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Sancaktepe’de plastik boru fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 14:48 | Son Güncelleme

IHAAW144130-ASA/16-04-2018 - Sancaktepe’de plastik boru fabrikasında yangın çıktı. 16.04.2018 14:41:30 TSI NNNN

IHAAW144130-ASA/16-04-2018

- Sancaktepe’de plastik boru fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

16.04.2018 14:41:30 TSI
NNNN

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