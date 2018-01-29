HABER

Sancaktepe'de sahte ilaç operasyonu

YAŞAM HABERLERİ | 29.01.2018 22:12 | Son Güncelleme 11 saat önce

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-SANCAKTEPE'de sahte ilaç ve kahve üretimi yapıldığı ihbarını değerlendiren polis, binlerce paket sahte ilaç ve kahve ele geçirdi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Sancaktepe Yadigar Sokak üzerindeki Otomer sitesi içerisinde sahte ilaç ve kahve üretildiğine dair ihbar geldi. İhbarı değerlendiren Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adreslere baskın düzenledi. Operasyonda sağlık müdürlüğüne bağlı ekipler de hazır bulundu.Baskında sitede iki ayrı dükkan içerisinde ünlü markalara ait isimlerlekahve ve sahte ilaç paketlendiği tespit edildi. İmalathanede bulunan yaklaşık 5 bin paket sahte ilaç ve 7 bin paket kahveye el konulurken, konuyla ilgili 14 kişi gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, kaçak imalathanede markaları kullanılan ilaç ve kahve firması yetkililerinin de davacı ve şikayetçi olduğu bildirildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor

Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor

Seren Serengil cezaevine giremedi!

Seren Serengil cezaevine giremedi!

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

-40 derecede mini etek giyen kızın bacakları dondu!

-40 derecede mini etek giyen kızın bacakları dondu!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Reuters: Türkiye Afrin'de Leopard 2 tanklarının kullanıldığını teyit etti

Reuters: Türkiye Afrin'de Leopard 2 tanklarının kullanıldığını teyit etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
12 milyon liralık bitcoin için işadamını kaçırdılar

12 milyon liralık bitcoin için işadamını kaçırdılar

İstanbul'da sevgili işkencesi! Aracıyla üzerinden geçti

İstanbul'da sevgili işkencesi! Aracıyla üzerinden geçti

Antalya'da feci kaza: Ölüm oğluyla çekildiği fotoğrafın ardından geldi

Antalya'da feci kaza: Ölüm oğluyla çekildiği fotoğrafın ardından geldi

Tartıştığı kişinin kalbine tornavida sapladı

Tartıştığı kişinin kalbine tornavida sapladı

Dayak yiyen kadını kurtarmak isterken canından oldu! Genç futbolcunun feci ölümü

Dayak yiyen kadını kurtarmak isterken canından oldu! Genç futbolcunun feci ölümü

10 yaşındaki kızı tacize uğramıştı! Kararı duyunca fenalaştı

10 yaşındaki kızı tacize uğramıştı! Kararı duyunca fenalaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.