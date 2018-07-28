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Sancaktepe'de toprak kaymasının yaşandığı binada son durum

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 12:01 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de dün akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın bitişiğinde toprak kayması nedeniyle bina boşaltılmıştı.

Sancaktepe'de toprak kaymasının yaşandığı binada son durum

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL,(DHA)
Sancaktepe'de dün akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın bitişiğinde toprak kayması nedeniyle bina boşaltılmıştı. Belediye ekipleri, kaymanın olduğu yere toprak ve çakıl doldurup üzerini naylonla kapattı. Bina sakinleri evlerine girmezken bekleyişleri devam ediyor. Sokak araç ve yaya trafiğine demir bariyerlerle kapatılmış durumda.

fotoğraflı

Sancaktepe'de toprak kaymasının yaşandığı binada son durumSancaktepe'de toprak kaymasının yaşandığı binada son durumSancaktepe'de toprak kaymasının yaşandığı binada son durumSancaktepe'de toprak kaymasının yaşandığı binada son durum

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