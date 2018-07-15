Sandalları batan 2 kişiyi deniz polisi kurtardı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da balık avlamak için denize açılan 2 balıkçı, bulundukları sandalın su alıp batması üzerine boğulma tehlikesi atlattı. Küreklere tutunarak hayatta kalan balıkçılar, kıyıdan kendilerini fark edenlerin ihbarıyla gelen Deniz Polisi tarafından kurtarıldı.
Bugün sabah saatlerinde balık avlamak amacıyla Marmara Denizi'ne açılan Erol Yılmaz (67) ve Veysel Boztaş'ın (64) bulunduğu sandal, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi açıklarında su alarak kısa sürede battı. Sandalın küreklerine tutunarak hayatta kalmaya çalışan balıkçıları kıyıdakiler fark ederek polise haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Yalova Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi, denizdeki 2 balıkçıyı bota alıp, kurtardı. Yılmaz ve Boztaş, daha sonra Yalova'da iskeleye götürülüp, karaya çıkarıldı. İki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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