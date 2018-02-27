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Sandığa böyle çağırdılar! 'Kabinde olan kabinde kalır'

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 22:57 | Son Güncelleme

Rus erkek dergisi Maxim, halkı yaklaşan başkanlık seçimlerinde oy kullanmaya teşvik etmek için son derece özgün bir yöntem izliyor.

Sandığa böyle çağırdılar! 'Kabinde olan kabinde kalır'

Rusya'da yaklaşmakta olan başkanlık seçimlerinin önemi, aktivistlerden sivil toplum kuruluşlarına pek çok kişi ve örgüt tarafından vurgulanıyor. Rus erkek dergisi Maxim de bunlardan biri. Ancak son derece özgün bir yöntemle.

'Sex satar' mottosunun gerçek olduğunun bilincinde olan dergi, bu kez 'sex'i seçimlere katılımı arttırmak amacıyla kullanmaya karar verdi.

'18 YAŞINDAN BÜYÜK MÜSÜNÜZ?'

Derginin Youtube'a yüklediği videoda birbirinden seksi kadınlar, seçim kabininin yanında ve sandık kurulu masasının üzerinde kameralara poz veriyor.

Ardından ekrana gelen yazılarda ise "Yetişkinlerin dünyasına hoşgeldin", "Seçim kabininde olan seçim kabininde kalır" ve "18 yaşından büyük müsün?" ifadeleri yer alıyor.

Maxim, daha da ileri giderek Rus sosyal medya mecrası VK'daki sayfasından 'seksi seçim kızları'nın yer aldığı bir dizi çıkartma (sticker) paylaştı. Çıkartmaların üzerinde ise "Seni kabinde bekliyor", "Senin oyun" ve "Yetişkin gibi davran" mesajları yer alıyor. (Sputnik)

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Rus erkek dergisi Maxim seçim Rusya oy kullanma

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