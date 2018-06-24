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Sandık başında yakalaması olan 32 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2018 21:12 | Son Güncelleme

MANİSA'da, oy kullanmak için sandık başına gelen ve hakkında yakalama kararı olan 32 kişi gözaltına alındı.

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da, oy kullanmak için sandık başına gelen ve hakkında yakalama kararı olan 32 kişi gözaltına alındı. 16 kişi hakkında ise seçim suçuyla ilgili işlem yapıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçiminde kent merkezi ile ilçelerde çeşitli suçlardan aranan kişileri yakaladı. Hakkında 10- 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, 2- 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 kişi ve gıyabi tevkif yakalama emirli 4 kişi olmak üzere toplam 32 kişi sandık başında yakalandı. Seçim sırasında 08.00 ile 17.00 saatleri arasında il genelinde oy pusulasının fotoğrafını çeken 10 kişi, oy kabininde telefonla konuşan 2 kişi, oy kullananı yönlendiren 1 kişi, başkasının yerine oy kullanmaya çalışan 1 kişi ve sandık kurulu üyeleriyle tartışan 1 kişi hakkında seçim suçuyla ilgili işlem yapıldı. Ayrıca 1 otobüs üzerinde poster bulunduğu tespit edilerek, seçim suçuyla ilgili işlem yapıldı.

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