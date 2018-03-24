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Sandıklı'da kaza 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 14:48 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Ahmet DAĞLI SANDIKLI, (DHA) Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında Sandıklı'ya bağlı Kusura köyü yakınlarında meydana geldi. Enver Ezerhan'ın (64) kullandığı 06 FN 9198 resmi plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Şarampole uçan hafif ticari araçtaki Enver Ezerhan ile İbrahim Gündoğan (44) ve Gülay Yavuz (30) yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne oradan da Afyonkarahisar'a sevk edildi.

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