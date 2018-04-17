Sandıklı’da koruma altındaki 200 yıllık tarihi binada yangın

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki koruma altında bulunan 200 yıllık tarihi bina, çıkan yangında büyük zarar gördü.
Ece mahallesi Duman Çeşme sokakta bulunan tarihi ahşap binadaki saat 17.00 sularında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki esnafların binadan çıkan dumanlar görüp bildirmesi üzerine yangına Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Çatı bakında başlayan yangın, 3 itfaiye aracının bir saatlik çalışması sonucu çıkan kontrol altına alınabildi. Binada büyük hasar oluşurken yangın yerinde sağlık, güvenlik ve zabıta ekipleri her hangi bir olumsuzluğa karşı yoğun önlem aldılar.
Görgü tanıklarından Ahmet Kantek, binanın 200 yıllık olduğunu ve tarihi eser kapsamına alınarak Anıtlar Yüksek Kurulu koruması altında olduğunu belirtti.
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