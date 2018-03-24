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Sandıklı’da trafik kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 12:21 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Kusura köyü yakınlarında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 69’uncu kilometresinde meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Kusura köyü yakınlarında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 69’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Enver Ezerhan (64) idaresindeki 06 FN 9198 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Şarampole devrilen araç, ağaçlara çarparak durabildi. Kazada, şoför Enver Ezerhan ile yanında yolcu olarak bulunan İbrahim Gündoğan (44) ve Gülay Yavuz (30) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalesi yapılan yaralıların Afyonkarahisar’a sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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